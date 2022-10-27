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لبنان

كتل هوائية باردة وأمطار.. منخفض جوي في طريقه الى لبنان

Lebanon 24
27-10-2022 | 04:13
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع إرتفاع في درجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية.
وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، ويستمر حتى مساء يوم الأحد حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، مما يؤدي الى طقس متقلب اعتبارا من الاثنين.
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معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الأول بين 21 و 29 درجة.

 
- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة واحتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة في المناطق الداخلية والجنوبية فترة بعد الظهر.
الجمعة:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع إرتفاع في درجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية.
السبت:  صاف اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ورياح شمالية ناشطة تصل سرعتها لحدود 50 كلم/س.
الأحد:  قليل الغيوم اجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع كما تنشط الرياح أحيانا لتصل لحدود 60 كلم/س ، يتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم جزئيا وتهطل أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية فجر الاثنين.
- الحرارة على الساحل من 19 الى 39 درجة، فوق الجبال من 10 الى 19 درجة، في الداخل من 12 الى 24 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية ، سرعتها بين 15و 35 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل ، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:  

بين 50و 70% .

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج،

حرارة سطح الماء: 25 درجة.

- الضغط الجوي:  764 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس:  6,52

- ساعة غروب الشمس: 17,51
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