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لبنان

ميقاتي التقى حجار.. والأخير يؤكد: أعداد النازحين السوريين الذين غادروا لبنان مشجعة

Lebanon 24
27-10-2022 | 04:30
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار في السراي الحكومي صباح اليوم .

 

وأعلن الوزير حجار بعد اللقاء :"وضعت دولة الرئيس في أجواء زيارتي على مدى اليومين الماضيين الى مدينة عرسال، ومواكبتي لموضوع عودة  النازحين السوريين من منطقة عرسال الى سوريا.

 

أضاف: "دولة الرئيس وأنا نوجه التحية الى كل الأجهزة الأمنية التي واكبت هذا العمل. وضمت الدفعة الأولى التي غادرت لبنان أمس نحو 750 شخصا، وهذه الأعداد مشجعة، وستغادر دفعة ثانية أيضا في الأسبوع المقبل."

 

وقال: "بحثنا أيضا في مشروع "أمان" وفي كيفية إكمال هذه المرحلة لغاية أخر السنة وتأمين الأموال للأشخاص الذين هم في حاجة للدعم المادي، وكان دولة الرئيس داعما لإكمال المشروع ولتسريعه، وأعطى توجيهاته في هذا الشأن لنتمكن من إنهاء مرحلة مشروع "أمان" على المستوى التربوي وعلى مستوى العائلات المستفيدة.

 

القائمة بالاعمال البريطانية

واستقبل الرئيس ميقاتي القائمة بأعمال السفارة البريطانية في لبنان اليسون كينغ وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

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