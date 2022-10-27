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لبنان

ماذا قال مسؤول إعلامي إسرائيلي عن حفل توقيع إتفاق الترسيم مع لبنان؟

Lebanon 24
27-10-2022 | 05:27
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أفادت "العربية" نقلاً عن مسؤول إعلامي إسرائيلي قوله، إنّ "الأمم المتحدة سترعى حفل التوقيع على اتفاق الترسيم مع لبنان دون حضور إعلامي".
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