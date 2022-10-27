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لبنان

تضارب بالايدي وإطلاق نار... جريحان في القبة والجيش حضر إلى المكان (صورة)

Lebanon 24
27-10-2022 | 05:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فردي في منطقة القبة - شارع الهندسة، بين عدد من الاشخاص وصاحب بسطة لبيع القهوة "الريان"، حيث تطوّر إلى تضارب بالايدي واطلاق نار .

وقد اصيب "ي.ج" و "خ.ج" من الجنسيّة السوريّة بطلقات نارية، وتمّ إسعافهما ونقلهما الى مستشفى طرابلس الحكومي.
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وعلى الفور حضرت قوة من الجيش الى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة، ويجري العمل على توقيف مطلقي النار.
 
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