تضارب بالايدي وإطلاق نار... جريحان في القبة والجيش حضر إلى المكان (صورة)

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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فردي في منطقة القبة - شارع الهندسة، بين عدد من الاشخاص وصاحب بسطة لبيع القهوة "الريان"، حيث تطوّر إلى تضارب بالايدي واطلاق نار .وقد اصيب "ي.ج" و "خ.ج" من الجنسيّة السوريّة بطلقات نارية، وتمّ إسعافهما ونقلهما الى مستشفى طرابلس الحكومي.وعلى الفور حضرت قوة من الجيش الى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة، ويجري العمل على توقيف مطلقي النار.