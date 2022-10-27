فرونتسكا: ارحب بالنقاش المثمر مع مولوي للحفاظ على استقرار لبنان

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غردت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عبر حسابها على "تويتر" قائلة: " على ضوء أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، أرحب بالنقاش المثمر مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي حول دور وزارته وجهودها خلال هذه المرحلة".