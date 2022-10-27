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لبنان

كيف تتوزّع إصابات "الكوليرا" بحسب المناطق؟ (صورة)

Lebanon 24
27-10-2022 | 05:45
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نشرت وزارة الصحة العامة، خارطة لتوزّع إصابات "الكوليرا"، بحسب المناطق اللبنانيّة.
 
التفاصيل في الصورة المرفقة أدناه:
 
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