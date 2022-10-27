خبر ينتشر عن تصفية الرسوم الجمركية على 1507 ليرة... ما حقيقته؟

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صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية البيان التالي:تنفي المديرية العامة للجمارك ما يتم تداوله عن تصفية الرسوم الجمركية على 1507 ليرة، وتُذّكر أن ما يُشاع غير صحيح، وأن سائر المرافق والمراكز الجمركية براً وبحراً تعمل بشكل اعتيادي.ويهم المديرية أن تُشير إلى أن البطء الذي لحق بسير العمل في ساعات الصباح، فمردّه عدم انتظام شبكة الانترنت في بعض المراكز.