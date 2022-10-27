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لبنان

خبر ينتشر عن تصفية الرسوم الجمركية على 1507 ليرة... ما حقيقته؟

Lebanon 24
27-10-2022 | 05:51
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صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية البيان التالي:

تنفي المديرية العامة للجمارك ما يتم تداوله عن تصفية الرسوم الجمركية على 1507 ليرة، وتُذّكر أن ما يُشاع غير صحيح، وأن سائر المرافق والمراكز الجمركية براً وبحراً تعمل بشكل اعتيادي.
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ويهم المديرية أن تُشير إلى أن البطء الذي لحق بسير العمل في ساعات الصباح، فمردّه عدم انتظام شبكة الانترنت في بعض المراكز.

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