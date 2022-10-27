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لبنان

الرئيس عون وقّع رسالة تحمل موافقة لبنان عن نتائج المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية

Lebanon 24
27-10-2022 | 06:13
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وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة تحمل موافقة لبنان على مضمون الرسالة الأميركية عن نتائج المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية.
 
 
وقال عون إنّ "إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي ابعاد سياسية او مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول".
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كذلك، رأس عون اجتماعاً لأعضاء الوفد المغادر الى الناقورة والذي ضمّ؛ مدير عام الرئاسة أنطوان شقير ومفوض الحكومة لدى القوات الدولية العاملة في الجنوب العميد منير شحادة وعضو مجلس إدارة هيئة النفط وسام شباط ورئيس مركز الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية احمد عرفة، وزودهم بتوجيهاته.
 
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