Advertisement

لبنان

"الديمقراطي اللبناني": لتجنيب البلاد خطورة الفراغ الشامل

Lebanon 24
27-10-2022 | 06:12
A-
A+
Doc-P-1004669-638024737137366800.jpg
Doc-P-1004669-638024737137366800.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت الهيئة التنفيذية في الحزب الديمقراطي اللبناني إجتماعها الدوري برئاسة الأمين العام للحزب البروفسور وسام شرّوف في مقر الأمانة العامة للحزب في خلدة، حيث جرى البحث في آخر المستجدات السياسية وعمل المؤسسات الحزبية كافة.
Advertisement

وشدد المجتمعون وفق بيان صادر عن مديرية الإعلام في الحزب، على "ضرورة تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد وإنتخاب رئيس للجمهورية وتجنيب البلاد خطورة الفراغ الشامل الذي يكون كسابقة في تاريخ لبنان"، وأكدوا "أهمية عودة النازحين السوريين الطوعية والتي تترافق مع تسهيلات من الدولة السورية، حيث أن تطبيق خطة العودة التي أعدها وأقرّها وزراء الحزب الديمقراطي اللبناني في الحكومات السابقة والحالية هو السبيل الوحيد لعودة آمنة وكريمة لهم، وقد بذلت كل الجهود من قبل رئيس الحزب والوزراء بالتعاون مع القيادة السورية التي أبدت كل تعاون وتجاوب من أجل إنجاز هذا الملف الوطني الدقيق".

ولفتوا إلى "بدء العمل الحثيث على التنظيم الداخلي للحزب والدوائر والوحدات الحزبية، ومتابعة شؤون أهلنا في المناطق كافة، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة، إذ يبقى الهمّ الأوّل والأكبر الوقوف إلى جانب الناس بالفعل لا بالشعارات والأقوال، وضمن الإمكانات المتاحة".

في الختام، أكد المجتمعون "أهمية انشاء الصندوق السيادي لحماية مستقبل وطننا والحفاظ على الأموال المحصلة من عملية التنقيب عن النفط والغاز من الثروة النفطية البحرية للبنان"، معتبرين أنّ "لا أهمية لكل ما يحصل اليوم بلا خطوات إصلاحية وإنقاذية للبلاد، تترافق مع حلّ جذري للجسم القضائي للحفاظ على ما تبقى من عدالة في لبنان، حيث لا وطن من دون قضاء وعدل".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-10-27
11:41 | 2022-10-27
11:43 | 2022-10-27
11:28 | 2022-10-27
11:24 | 2022-10-27
11:17 | 2022-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website