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لبنان

توصية من بيرم... 400 مليار ليرة لتغطية "المرض والأمومة"

Lebanon 24
27-10-2022 | 06:24
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 صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم البيان التالي: "تعزيزا لوضع الضمان الاجتماعي وتأمينا لحقوقه المتوجبة على الدولة، ومؤازرة لمطالبات ادارة الضمان والاتحاد العمالي العام، فإن وزير العمل قد أعطى التوجيهات اللازمة لتصفية مبلغ قدره 400 مليار ليرة عبارة عن مساهمة الدولة في تغطية فرع المرض والأمومة في الصندوق وقد أخذت المعاملة طريقها للتنفيذ عبر إحالتها على وزارة المالية لدفعها مشكورة".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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