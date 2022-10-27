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لبنان

الجيش تسلّم الدفعة الثالثة من الهبة المالية القطرية

Lebanon 24
27-10-2022 | 06:42
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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

"تسلّمت قيادة الجيش الدفعة الثالثة من الهبة المالية القطرية التي قدّمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة للجيش اللبناني، وبدأت توزيعها بالتساوي على العسكريين.
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تؤكد هذه الخطوة وقوف دولة قطر الى جانب عسكريي الجيش ودعمهم خلال الظروف القاهرة التي تشهدها البلاد.

من ناحية أخرى، توجَّه قائد الجيش العماد جوزاف عون بالشكر الجزيل إلى دولة قطر على مواقفها المشرفة في مساندة المؤسسة العسكرية وآخرها هذه الهبة القيّمة، مؤكداً حرص الجيش على تعزيز العلاقات مع القوات المسلحة القطرية في المستقبل".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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