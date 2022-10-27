العلاقات الثنائية وملف النازحين... بين بو حبيب ونظيره الإسباني

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، سفير اسبانيا لدى لبنان خيسوس إغناثيو سانتس إغوادو.



وتم البحث بين الطرفين في ملف النازحين السوريين والعلاقات الثنائية بين البلدين، الى جانب التحضيرات للمؤتمرات الدولية المرتقب انعقادها خلال شهر تشرين الثاني المقبل .

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