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لبنان

الوفد اللبناني غادر قصر بعبدا متوجها إلى الناقورة (صور)

Lebanon 24
27-10-2022 | 07:03
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غادر أعضاء الوفد اللبناني قصر بعبدا الى الناقورة لتسليم الرسالة الرئاسية الى المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، وتسليم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة رسالة وقعها وزير الخارجية، تتضمن تأكيد الاحداثيات المرتبطة بالحدود البحرية لايداعها الأمم المتحدة وفقا للاليات المتبعة في قانون البحار.
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