هيئة علماء بيروت أدانت الاعتداء على المصلين في مدينة شيراز

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شجبت هيئة علماء بيروت، في بيان، "العمل الإرهابي المجرم الذي طال المصلين في أحد مساجد مدينة شيراز في الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وأدانت "بشدة السكوت المريب ممن يتحرك حسهم الإنساني وتستفيق ضمائرهم في مكان دون آخر".وأضاف البيان: "نرجو الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والأمن للشعب الإيراني الشقيق والعمل على دحر الأيدي العابثة بأمن البلاد والعباد وندعو الى معاقبة المرتكبين بشدة"، ودعت "الى مزيد من الوعي والتنبه الى مكر وخبث الاعداء الذين يتربصون بكم من خلال التحريض والحض على التخريب ولا يريدون بكم سوى الشر كما يفعلون في العديد من منطقتنا".