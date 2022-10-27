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لبنان
فياض عن ملف الترسيم: هناك احتمال بأن تتنازل "توتال" عن جزء من حقل قانا
Lebanon 24
27-10-2022
|
07:30
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اعتبر وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض ان "اتفاقية ترسيم الحدود إنجاز تاريخي وسيمكن لبنان من أن يصبح من الدول المنتجة للغاز".
كلام فياض جاء في حديث الى "التلفزيون العربي"، لافتاً الى انه "هناك احتمال بأن تتنازل شركة توتال الفرنسية عن جزء من حقل قانا بعد استكمال عمليات الاستكشاف".
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وتابع: "هذا الاتفاق لا يشكل بأي شكل من الأشكال نوعا من التطبيع".
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