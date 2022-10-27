الأبيض بحث في التحضيرات لافتتاح مستشفى ميداني في الضنية

استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض في مكتبه اليوم، النائب جهاد الصمد و مدير مستشفى سير الضنية الحكومي الدكتور بشار جمال واستعرضوا الوضع الوبائي لمرض الكوليرا في الضنية وتناول البحث التحضيرات لافتتاح المستشفى الميداني للكوليرا التابع لمستشفى سير الضنية الحكومي خلال فترة اسبوع.

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وسيجهز مستشفى الكوليرا بالمستلزمات الطبية كافة من أدوية وأمصال إضافة الى تزويد الطاقم الطبي العامل في المستشفى بكميات وافرة من مستلزمات الحماية الشخصية ومواد التعقيم لحمايتهم من التقاط العدوى من المرضى.



وتجدر الاشارة ان المستشفى سيغطي مرضى الكوليرا من اللبنانيين والسوريين على حد سواء.