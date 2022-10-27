Advertisement

لبنان

الأبيض بحث في التحضيرات لافتتاح مستشفى ميداني في الضنية

Lebanon 24
27-10-2022 | 07:31
A-
A+
Doc-P-1004691-638024780388101822.jpg
Doc-P-1004691-638024780388101822.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض في مكتبه اليوم، النائب جهاد الصمد و مدير مستشفى سير الضنية الحكومي الدكتور بشار جمال واستعرضوا الوضع الوبائي لمرض الكوليرا في الضنية وتناول البحث التحضيرات لافتتاح المستشفى الميداني للكوليرا التابع لمستشفى سير الضنية الحكومي خلال فترة اسبوع.
Advertisement
 
وسيجهز مستشفى الكوليرا بالمستلزمات الطبية كافة من أدوية وأمصال إضافة الى تزويد الطاقم الطبي العامل في المستشفى بكميات وافرة من مستلزمات الحماية الشخصية ومواد التعقيم لحمايتهم من التقاط العدوى من المرضى.

وتجدر الاشارة ان المستشفى سيغطي مرضى الكوليرا من اللبنانيين والسوريين على حد سواء.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-10-27
11:41 | 2022-10-27
12:06 | 2022-10-27
11:43 | 2022-10-27
11:28 | 2022-10-27
11:24 | 2022-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website