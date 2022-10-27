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لبنان

المفتي قبلان عن ترسيم الحدود البحرية: تحول تاريخي لصالح لبنان

Lebanon 24
27-10-2022 | 07:54
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 اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان "أن ترسيم الحدود اللبنانية البحرية جنوبا يعني "تحول تاريخي لصالح لبنان وكسر استراتيجي للهيمنة الإسرائيلية وضربة قوية للحصار الأميركي وفرصة هائلة للانقاذ الذاتي اللبناني، والسبب فيه قرار وطني شجاع ومقاومة قوية بحجم ميزان المنطقة".
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أضاف :" ما جرى اليوم حسم نهائي لقوة لبنان المقاوم ودليل مطلق على أن لبنان ربح معركة توازن الردع الإقتصادي كربحه سابقا توازن الردع الأمني، والمسيرات والرصد الصاروخي للمقاومة علامة نصر استراتيجي، ولبنان اليوم قوة إقليمية وصانع أكبر الأحداث الإستراتيجية بالمنطقة، والمقاومة سد سيادي لا مثيل له بالعالم، وكل الشكر للقيادة السياسية والوطنية وقيادة المقاومة على هذا الإنتصار العابر الذي بفعل قوة الردع الإستراتيجي دفع تل أبيب  للإستسلام عنوة، ولبنان ما بعد الترسيم مختلف تماما عما قبل الترسيم، ومبروك لكل شعب لبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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