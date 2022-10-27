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لبنان

عبدالله زار اللواء عثمان.. هذا ما دار بينهما

Lebanon 24
27-10-2022 | 07:58
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، النائب الدكتور بلال عبد الله، في زيارةٍ جرى في خلالها عرض للأوضاع الأمنية العامّة.
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وأثنى النائب عبد الله على "جهود عناصر قوى الأمن الداخلي المبذولة في سبيل ضبط الأمن وحفظ الاستقرار في البلاد".
المصدر: الوكالة الوطنية
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