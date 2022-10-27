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لبنان

زوارق إسرائيليّة خرقت الحدود والوفد اللبناني يرفض دخول مقر "اليونيفيل"... ماذا يجري في الناقورة؟

Lebanon 24
27-10-2022 | 08:09
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أفادت الـ"أن بي أن" أنّ الوفد اللبناني رفض الدخول الى مقر "اليونيفيل" في الناقورة، قبل إنسحاب زوارق جيش العدوّ الإسرائيليّ التي اخترقت المياه اللبنانية.
 
كذلك، أشارت "الجديد"، إلى أنّ "رئيس الجمهوريّة ميشال عون أبلغ الوفد عدم الدخول قبل انسحاب الزوارق. وأضافت أنّ الجيش أُبلغ لاحقاً بانسحابهم.
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كما لفتت الـ"ال بي سي" إلى أنّ الوفد اللبناني لا يزال في مهبط الطائرات، بانتظار وصول المفاوض الأميركي آموس هوكشتاين.
 
 
توازياً، كتب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عبر "توتير": "موقف مشرف للوفد الذي ارسله فخامة الرئيس الى الناقورة في هذه الاثناء".
 
 
 
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