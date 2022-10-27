Advertisement

لبنان

"مجموعة العمل الاميركي من اجل لبنان" في دار الفتوى.. وهذا محور اللقاء

Lebanon 24
27-10-2022 | 08:04
A-
A+
Doc-P-1004706-638024806756462937.png
Doc-P-1004706-638024806756462937.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفدا من منظمة "مجموعة العمل الاميركي من اجل لبنان" برئاسة السفير إدوارد غابرييل مع وفد من الكونغرس الأميركي.
 
وبعد اللقاء ،قال غابرييل:" نحن في بيروت اجتمعنا مع الأطراف السياسية كافة والنواب التغييريين الجدد، تحدثنا عن الأوضاع الاقتصادية في لبنان وعن أهمية انتخاب رئيس جمهورية في الوقت المحدد. وفي اللقاء مع المفتي دريان تحدثنا عن أهمية انتخاب رئيس جمهورية في الوقت المحدد، وعلى ضرورة أن تجتمع الأطراف كافة على رئيس قادر على مساعدة الشعب اللبناني واللبنانيين، على أن يتخطوا هذه الأزمة. هذه من مسؤولية المجلس النيابي في عدم الوصول إلى فراغ رئاسي، وتكلمنا أيضا عن أهمية الـ IMF بالنسبة للملف اللبناني، وملف ترسيم الحدود البحرية".
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-10-27
11:41 | 2022-10-27
12:06 | 2022-10-27
11:43 | 2022-10-27
11:28 | 2022-10-27
11:24 | 2022-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website