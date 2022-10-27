"مجموعة العمل الاميركي من اجل لبنان" في دار الفتوى.. وهذا محور اللقاء

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفدا من منظمة "مجموعة العمل الاميركي من اجل لبنان" برئاسة السفير إدوارد غابرييل مع وفد من الكونغرس الأميركي.



وبعد اللقاء ،قال غابرييل:" نحن في بيروت اجتمعنا مع الأطراف السياسية كافة والنواب التغييريين الجدد، تحدثنا عن الأوضاع الاقتصادية في لبنان وعن أهمية انتخاب رئيس جمهورية في الوقت المحدد. وفي اللقاء مع المفتي دريان تحدثنا عن أهمية انتخاب رئيس جمهورية في الوقت المحدد، وعلى ضرورة أن تجتمع الأطراف كافة على رئيس قادر على مساعدة الشعب اللبناني واللبنانيين، على أن يتخطوا هذه الأزمة. هذه من مسؤولية المجلس النيابي في عدم الوصول إلى فراغ رئاسي، وتكلمنا أيضا عن أهمية الـ IMF بالنسبة للملف اللبناني، وملف ترسيم الحدود البحرية".

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