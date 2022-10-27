نحاس: في حالة الفراغ ستتحمّل حكومة ميقاتي مسؤولية إدارة البلد

أشار النائب السابق نقولا نحاس إلى أنّ "اتفاق ترسيم الحدود البحرية منع الحرب بين لبنان واسرائيل".

وقال نحاس للـ"أم تي في": "علينا البحث إلى جانب انتخاب رئيس للجمهورية في كيفية نقل لبنان من ساحة صراع إلى ساحة استثمار"، وأضاف: "لا أرى معطيات تُفيد بتشكيل حكومة في أي لحظة قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون".

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وأكّد أنّه "لا يمكن تحدي المجلس النيابي واختيار وزراء لن يحظوا بثقته"، وتابع: "الدستور موجود لمنع "المجازر"، والحكومة لم تستقِل فلا كتاب استقالة، ولا يُمكن للرئيس عون أن يُقيلها، وفي حالة الفراغ ستتحمّل حكومة ميقاتي مسؤولية إدارة البلد".