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لبنان

نحاس: في حالة الفراغ ستتحمّل حكومة ميقاتي مسؤولية إدارة البلد

Lebanon 24
27-10-2022 | 08:33
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أشار النائب السابق نقولا نحاس إلى أنّ "اتفاق ترسيم الحدود البحرية منع الحرب بين لبنان واسرائيل".
 
 
وقال نحاس للـ"أم تي في": "علينا البحث إلى جانب انتخاب رئيس للجمهورية في كيفية نقل لبنان من ساحة صراع إلى ساحة استثمار"، وأضاف: "لا أرى معطيات تُفيد بتشكيل حكومة في أي لحظة قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون".
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وأكّد أنّه "لا يمكن تحدي المجلس النيابي واختيار وزراء لن يحظوا بثقته"، وتابع: "الدستور موجود لمنع "المجازر"، والحكومة لم تستقِل فلا كتاب استقالة، ولا يُمكن للرئيس عون أن يُقيلها، وفي حالة الفراغ ستتحمّل حكومة ميقاتي مسؤولية إدارة البلد".
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