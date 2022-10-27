وزارة الخارجية تُدين الهجوم الارهابي الذي استهدف مزار شاه جراغ

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين ما يلي:

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تدين وزارة الخارجية والمغتربين الهجوم الارهابي الذي استهدف يوم أمس مزار شاه جراغ في مدينة شيراز بجنوب إيران، وتدعو الى محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن هذا العمل الاجرامي المرفوض.كما تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن تعازيها الحارة للحكومة والشعب الايرانيين ولعائلات الضحايا وتأمل الشفاء العاجل للجرحى.