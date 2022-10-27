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لبنان

وزارة الخارجية تُدين الهجوم الارهابي الذي استهدف مزار شاه جراغ

Lebanon 24
27-10-2022 | 08:43
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين ما يلي:
تدين وزارة الخارجية والمغتربين الهجوم الارهابي الذي استهدف يوم أمس مزار شاه جراغ في مدينة شيراز بجنوب إيران، وتدعو الى محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن هذا العمل الاجرامي المرفوض. 
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كما تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن تعازيها الحارة للحكومة والشعب الايرانيين ولعائلات الضحايا وتأمل الشفاء العاجل للجرحى.
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