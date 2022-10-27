Advertisement

لبنان

وديع الخازن: اتفاق الترسيم انجاز تاريخي

Lebanon 24
27-10-2022 | 08:55
A-
A+
Doc-P-1004726-638024833168440850.jpg
Doc-P-1004726-638024833168440850.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 رحّب الوزير السابق وديع الخازن، في بيان اليوم، بإعلان نصّ الإتفاق النهائي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ورأى فيه" إنجازًا تاريخيًا، وخطوة رائدة تُدخل لبنان في فلك الدول النفطية في العالم، مع ما يعكسه ذلك من بشائر اقتصادية، تُخرج كل قطاعاته ومفاصل الحياة فيه، من الحالة المرضية والإنهيارات والإفلاس".
Advertisement

وقدر" جهود رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال، وكل من شارك من المسؤولين اللبنانيين وأصدقاء لبنان في المفاوضات غير المباشرة المضنية التي أثمرت انتصارًا ديبلوماسيًا مدويًا، وأعادت الجمهورية اللبنانية إلى موقعها الطبيعي داخل الأسرة الدولية".

وتمنّى الخازن أن "يسود التوافق والتعاون ووحدة الموقف في علاقات جميع الأفرقاء اللبنانيين بعضاً ببعض، وأن تُطوى، إلى غير رجعة، صفحة المناكفات والإنقسامات والشرذمة، وأن يستعيد الشعب اللبناني إستقراره، وثقته بدولته ونظامه ومستقبله".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-10-27
11:41 | 2022-10-27
15:23 | 2022-10-27
15:21 | 2022-10-27
15:11 | 2022-10-27
14:35 | 2022-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website