بعد مفاوضات شاقة.. لبنان يطوي ملف الترسيم

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ففي الناقورة وقع الطرفان على ترسيم الحدود بوساطة اميركية، بشكل يعول عليه للاستفادة من الثروات البحرية في ظل الانهيار الاقتصادي الواقع على بلد تخطى شفير الإفلاس. طوى لبنان اليوم ملف ترسيم الحدود البحرية بينه وبين إسرائيل بوساطة أميركية، وبذلك يرتسم واقع جديد على الخارطة السياسية المحلية والإقليمية، باتفاق أعدّ بحبر أميركي وتوقيع بإجماع رسمي لبناني، مع تأكيد انه على الرغم انّ معالم موافقة لبنان على الطروحات الأميركية في شأن الترسيم لا تعني ابداً الاعتراف بإسرائيل.ففي الناقورة وقع الطرفان على ترسيم الحدود بوساطة اميركية، بشكل يعول عليه للاستفادة من الثروات البحرية في ظل الانهيار الاقتصادي الواقع على بلد تخطى شفير الإفلاس.

وضم الوفد اللبناني مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير والعميد الركن منير شحادة مفوض الحكومة لدى القوات الدولية ووسام شباط عضو هيئة ادارة النفط واحمد العرفة رئيس مركز الاستشارات القانونية.

خرق اسرائيلي

وتأخرت عملية تسليم رسالة التفاهم لترسيم الحدود البحرية الى المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين وممثلة الامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسيكا، لساعة بسبب رفض الوفد اللبناني الدخول الى مقر اليونيفيل حيث يجري التوقيع بسبب خرق اسرائيلي للمياه الاقليمية اللبنانية. وبعد معالجة هذا الخرق وتراجع الزورق الاسرائيلي المعادي استكمل الوفد اللبناني عملية التفاوض والتوقيع.

تسليم الوثيقة

بعد ذلك، سلم الوفد اللبناني والإسرائيلي الوثيقة للوسيط الاميركي هوكشتاين في غرفة كل على حدة، في حضور الممثلة الدائمة الامم المتحدة في لبنان يوانا فرونيتسكا والسفير الاميركية في لبنان دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو.



وتزامنت عملية التسليم مع تدابير امنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.



وعند الساعة الثالثة و20 دقيقة توجه الوفد اللبناني الى رأس الناقورة وسلم هوكستين وفرونتسكا، وثيقة اتفاق الترسيم التي وقعها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم.



وعند الرابعة و40 دقيقة انتهى اللقاء في رأس الناقورة وغادرت الوفود المشاركة مقر الاجتماع الى مهبط المروحيات التابع لليونيفيل لتتوجه بعدها الى العاصمة بيروت عبر مروحيات تابعة لليونيفيل والجيش اللبناني.

لقاء مع الرؤساء الثلاثة

وكان هوكشتاين جال قبل الظهر على الرؤساء الثلاثة، قبل التوجه الى منطقة الناقورة. ومن بعبدا، حيث المحطة الاولى اكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان انجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، هو عمل تقني ليست له أي ابعاد سياسية او مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية التي ينتهجها لبنان في علاقاته مع الدول، معتبراً "ان هذا الإنجاز يمكِّن لبنان من ان يصبح دولة منتجة ومصدِّرة للغاز والنفط بعد استكمال اعمال الحفر والتنقيب في الحقول الجنوبية بدءا بحقل قانا، الامر الذي يفعِّل الاقتصاد ويعيد الثقة الدولية بلبنان، فضلا عن توفيره فرصة عمل جديدة للشباب اللبناني".

من جهته قال الرئيس نجيب ميقاتي بعد لقائه مع هوكشتاين: " نأمل ان يكون ما تحقق خطوة أساسية على طريق الافادة من ثروات لبنان من الغاز والنفط، بما يساهم في حل الازمات المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، ويساعد الدولة اللبنانية على النهوض من جديد".

وقال" ان التعاون بين مختلف المسؤولين اللبنانيين، بمساعدة اصدقاء لبنان، حقق هذه الخطوة النوعية الاساسية في تاريخ لبنان ، بعد سنوات من العمل الدؤوب".

واكد" ان الاهتمام الشخصي للرئيس الاميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اعطى دفعا لمسار جديد في المنطقة ولدعم لبنان لاستعادة عافيته الاقتصادية".

بدوره قال هوكشتاين بعد لقائه مع الرئيس نبيه بري في عين التينة: "كان نقاشا جيدا وبناء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كان لي عدة لقاءات معه على مدى السنوات العشر الماضية واقدر له قيادته وجهوده لهذا المسار ودفعه قدما من اجل الوصول الى هذا التفاهم الذي سيكون مهم جدا للشعب اللبناني وللاقتصاد اللبناني. وأنا أقدر دائما صدق الرئيس بري وصراحته وجهوده التي كانت حافزا للوصول الى ما توصلنا اليه اليوم، املا ان يكون محفزا إيجابيا للبنانيين وللاقتصاد. وبرأيي ان هذا اليوم هو يوم تاريخي ويصب في مصلحة الشعب اللبناني كله بحيث يستطيع تطوير إقتصاد جديد يتميز بالانفتاح والشفافية حيث تعود منفعته وموارده لكل اللبنانيين".