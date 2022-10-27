أوّل تعليق لنصرالله على إتّفاق ترسيم الحدود... وهذا ما كشفه عن إستنتفار "المقاومة"

أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، أنّه "مع التوقيع اليوم على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل نكون قد انتهينا من هذه المرحلة".

وقال نصرالله في كلمة ألقاها خلال افتتاح "سوق ارضي" في الضاحية الجنوبية: "في ما يتعلق بـ"المقاومة تكون المهمة قد انتهت، وبناء عليه كل التدابير والاستنفارات الاستثنائية التي قد اتخذتها "المقاومة" أُعلن انها قد انتهت".

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وتابع: "نحن في حزب الله نعتبر ما حصل من البداية الى النهاية الى النتائج هو انتصار كبير وكبير جدا للبنان، وللدولة وللشعب وللمقاومة، وما حصل له نتائج ودلالات مهمة جدا".

وأشار نصرالله إلى أنّ "البعض في لبنان انصدم بعد انجاز اتفاق الترسيم، وحقدهم يعميهم"، وأضاف: "أي كلام عن تطبيع هو تجنّ ولا أساس له من الصحة في ما خصّ اتفاق ترسيم الحدود البحرية".