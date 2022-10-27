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لبنان

بعد انتشار "الكوليرا" وزير الداخليّة يُصدر قراراً مهمّاً... ماذا في تفاصيله؟

Lebanon 24
27-10-2022 | 10:08
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نظراً للأوضاع الصحية المتعلقة بانتشار مرض الكوليرا وتفادياً لانتشاره، أصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قرارا كلّف فيه المحافظين كافة بتولي الإشراف الكامل على تنفيذ البلديات القرارات الصادرة عن الوزراء المختصين والمتعلقة بمرض الكوليرا ومتابعة التطورات، كذلك تشديد الرقابة على كافة مصادر المياه والصهاريج. على ان يتم رفع التقارير بشكل يومي من قبل غرفة عمليات ادارة الكوارث التابعة لكل محافظة الى وحدة ادارة مخاطر الكوارث في مجلس الوزراء تتضمن الإجراءات المتخذة من قبل كل محافظة ضمن نطاقها.
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