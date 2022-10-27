Advertisement

لبنان

حركة أمل تُدين الإعتداء الإرهابي في إيران

Lebanon 24
27-10-2022 | 10:36
A-
A+
Doc-P-1004754-638024890504727177.jpg
Doc-P-1004754-638024890504727177.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
أدانت حركة أمل بشدة الإعتداء الإرهابي الذي أصاب مواطنين أبرياء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة شيراز الإيرانية. 

واعتبرت حركة أمل في بيان لها، أن "الإرهاب المتنقل يجب أن يعاقب مرتكبوه على ما اقترفت أياديهم من آثام وإجرام ومجازر". 
Advertisement

كما دعت الحركة المجتمع الدولي إلى السعي الجدي لمحاسبة هذه الجماعات الإرهابية التكفيرية لمنعها من التمادي في إجرامها الذي يستهدف كل الشعوب.

وتقدمت حركة أمل من "المرشد الأعلى علي الخامنئي والقيادة الإيرانية والشعب الإيراني بأحر التعازي بالشهداء والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-10-27
11:41 | 2022-10-27
15:23 | 2022-10-27
15:21 | 2022-10-27
15:11 | 2022-10-27
14:35 | 2022-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website