حركة أمل تُدين الإعتداء الإرهابي في إيران

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أدانت حركة أمل بشدة الإعتداء الإرهابي الذي أصاب مواطنين أبرياء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة شيراز الإيرانية.واعتبرت حركة أمل في بيان لها، أن "الإرهاب المتنقل يجب أن يعاقب مرتكبوه على ما اقترفت أياديهم من آثام وإجرام ومجازر".كما دعت الحركة المجتمع الدولي إلى السعي الجدي لمحاسبة هذه الجماعات الإرهابية التكفيرية لمنعها من التمادي في إجرامها الذي يستهدف كل الشعوب.وتقدمت حركة أمل من "المرشد الأعلى علي الخامنئي والقيادة الإيرانية والشعب الإيراني بأحر التعازي بالشهداء والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى".