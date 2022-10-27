قائد الجيش استقبل وفدًا من مجموعة الدعم الأميركي من أجل لبنان

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفدا من مجموعة الدعم الأميركي من أجل لبنان American Task Force for Lebanon – ATFL، برئاسة السفير السابق Ed GABRIEL يرافقه مساعدون لأربعة أعضاء من الكونغرس الأميركي، وتناول البحث التحديات التي تواجه الجيش حالياً في ظل الأوضاع الراهنة.

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