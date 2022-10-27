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لبنان

بري يبرق إلى الخامنئي وقاليباف معزيًا: المجزرة مدانة بكل المقاييس

Lebanon 24
27-10-2022 | 11:28
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أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى المرشد الاعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية اية الله السيد علي الخامنئي والى رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد باقر قاليباف، معزيا ب "الضحايا الذين سقطوا جراء الإعتداء الإرهابي الذي استهدف مزار شاه شراغ في مدينة شيراز".
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وجاء في نص البرقية: "...إننا اذ نستنكر وندين هذه المجزرة البشعة والمدانة بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية والشرعية فهي بقدر ما تمثل من عدوان إرهابي إستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أمنها وإستقرارها هي أيضاً تمثل عدواناً يستهدف القيم والرسالات السماوية السمحاء وتؤكد بما لا يقبل الشك أن الإرهاب لا دين له ولا طائفة . 
 
إننا نتقدم من سماحتكم ومن الشعب الإيراني الصديق ومن ذوي الشهداء بأحر التعازي ، سائلين المولى العزيز القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهمكم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمُن على الجرحى بالشفاء العاجل ويحفظ الجمهورية الإسلامية في أمنها ومنعتها وإقتدارها إنه نعم المولى ونعم النصير ".
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