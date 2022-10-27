زوارق إسرائيلية أم لبنانية؟ 

بعدما اتخذ الوفد اللبناني موقفًا برفض الدخول إلى القاعة المخصصة لتبادل الرسائل اللبنانية والإسرائيلية بواسطة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، في المقر العام للأمم المتحدة قبل إنسحاب الزوارق الإسرائيلية من المياه اللبنانية الإقليمية مقابل الناقورة، تبيّن بعد التدقيق في الأمر أن هذه الزوارق كانت لبنانية وتابعة للجيش وليست إسرائيلية.

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