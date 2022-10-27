أثناء عودتها من المدرسة في مرجعيون... أقفل باب الحافلة على رأسها فكسر رقبتها وماتت!

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قضت الطفلة ر.ع. (3 سنوات) من بلدة كفركلا، بحادث مؤسف خلال عودتها من المدرسة بالحافلة، برفقة والدتها التي تدرس في المدرسة ذاتها، حيث أقفل باب الحافلة على رأسها، ما أدى الى كسر في رقبتها بحسب التقارير الطبية لمستشفى مرجعيون الحكومي.‎وتجري فصيلة الخيام ومخفر مرجعيون التحقيقات.