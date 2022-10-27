Advertisement

لبنان

أثناء عودتها من المدرسة في مرجعيون... أقفل باب الحافلة على رأسها فكسر رقبتها وماتت!

Lebanon 24
27-10-2022 | 12:06
A-
A+
Doc-P-1004784-638024952804181894.jpg
Doc-P-1004784-638024952804181894.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قضت الطفلة ر.ع. (3 سنوات) من بلدة كفركلا، بحادث مؤسف خلال عودتها من المدرسة بالحافلة، برفقة والدتها التي تدرس في المدرسة ذاتها، حيث أقفل باب الحافلة على رأسها، ما أدى الى كسر في رقبتها بحسب التقارير الطبية لمستشفى مرجعيون الحكومي.
Advertisement

‎وتجري فصيلة الخيام ومخفر مرجعيون التحقيقات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-10-27
11:41 | 2022-10-27
15:23 | 2022-10-27
15:21 | 2022-10-27
15:11 | 2022-10-27
14:35 | 2022-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website