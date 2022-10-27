عون: أتمنى أن يواصل الرئيس المقبل استكمال الانجازات

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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا وفداً من "لقاء الاحزاب" وتمنى أمام الوفد أن يواصل من سيخلفه في الرئاسة استكمال الانجازات التي تحققت خصوصًا في مجال التدقيق الجنائي والخطوات الاصلاحية.من جهته، طالب الوزير السابق محمود القماطي "تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء الولاية الرئاسية".أما النائب السابق كريم الراسي فنوه "بمواقف رئيس الجمهورية التي حفظت للبنان كرامته وسيادته وحقوقه".