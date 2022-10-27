سلسلة لقاءات لشيخ العقل في دار الطائفة

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إستقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة فردان اليوم، وفدا من مجموعة "ليبابيديا الثقافية" ضم: رئيس المجموعة فادي سعد والمستشار القانوني المحامي سمير كرامه، وقد اطلعا سماحته على آلية عمل "المجموعة" وانشطتها، وتسلم منهما ملفًا يشرح خطة المجموعة المستقبلية والمشاريع التي بدأت التحضير لها حول الاغتراب.كما استقبل الشيخ ابي المنى الشيخ محمد ابو زكي والمحامي يوسف غانم.ومن زوّاره المحامي سامر زويهد، وكذلك الصحافي جاد فياض.