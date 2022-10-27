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لبنان

وفد من "الجمهورية القوية" برئاسة ستريدا جعجع زار الراعي وعرض معه التطورات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي

Lebanon 24
27-10-2022 | 12:27
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 زار وفد من تكتل "الجمهورية القوية" برئاسة النائب ستريدا جعجع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عصر اليوم، في بكركي. وقد ضم الوفد: النائب أنطوان حبشي والنائب السابق جوزيف اسحق. 
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وتباحث الوفد مع الراعي في آخر التطورات السياسية في البلاد، خصوصا لناحية الإستحقاق الرئاسي.
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