مداهمات وتوقيفات للجيش في طرابلس

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أوقفت دورية من الجيش المدعو "ت.ع" في محلة محرم بالقرب من مسجد طينال في طرابلس، كما نفذت مداهمة في منطقة الزاهرية وتم خلالها ضبط اسلحة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وفي ابي سمراء نفذت دورية من الجيش مداهمة لاحد المحلات التجارية في محلة شارع الحلوة دون العثور على أحد.وتأتي هذه المداهمات والتوقيفات التي تقوم بها وحدات الجيش والمخابرات بحثاً عن مطلوبين بجرائم مختلفة وتجارة اسلحة.