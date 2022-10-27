حالة وفاة بالكوليرا... ماذا عن الإصابات؟

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل" 22 اصابة جديدة في الساعات ال24 الماضية ، رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 368، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة، رفع العدد التراكمي للوفيات الى 15".كما نشرت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.