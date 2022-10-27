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لبنان

بماذا رد ميقاتي على حديث عون؟

Lebanon 24
27-10-2022 | 15:11
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صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:

تابعت ما قاله فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حديثه التلفزيوني مساء اليوم، واشاطر فخامته القول إن الدستور هو الحكَم والفصل في كل القضايا.
أما بشأن ما تحدث عنه فخامته من مسائل خاصة ووقائع مجتزأة ومحرّفة او غير صحيحة، …فاكتفي بالقول بأسف :احيانا تخون كبارنا  الذاكرة فتختلط الوقائع بالتمنيات والحقائق بالاوهام !
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