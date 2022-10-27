إصابة في حادث صدم في صيدا

وقع حادث صدم بين سيارة من نوع مرسيدس ودرّاجة كان يستقلّها رجل وزوجته في شارع النجاصة في صيدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد أدّى الحادث إلى إصابة السيدة س.ع. من مواليد 1973. وقد تمّ نقلها إلى مستشفى الهمشري في صيدا لتلقّي العلاج.

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