Advertisement

لبنان

80 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان... كم بلغ عدد الوفيات؟

Lebanon 24
27-10-2022 | 15:23
A-
A+
Doc-P-1004853-638025063178502608.jpeg
Doc-P-1004853-638025063178502608.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها عن فيروس كورونا  تسجيل "80 إصابة جديدة رفعت  العدد  التراكمي للحالات المثبتة الى 1218474، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حالة وفاة واحدة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟
lebanon 24
28/10/2022 07:15:21 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
lebanon 24
28/10/2022 07:15:21 Lebanon 24 Lebanon 24
كورونا لبنان... إليكم ما سجّلته آخر الأرقام
lebanon 24
28/10/2022 07:15:21 Lebanon 24 Lebanon 24
حالة وفاة واحدة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟
lebanon 24
28/10/2022 07:15:21 Lebanon 24 Lebanon 24

كورونا

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:28 | 2022-10-27
22:45 | 2022-10-27
22:51 | 2022-10-27
00:05 | 2022-10-28
23:55 | 2022-10-27
23:35 | 2022-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website