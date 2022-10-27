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لبنان

ترتيبات لوضع صرف الدولار عند هامش معين

Lebanon 24
27-10-2022 | 17:15
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جرى تدخل لترتيبات وضع صرف الدولار عند هامش معين، بدءًا من الثلاثاء المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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