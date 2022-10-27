Advertisement

لبنان

لماذا وقّع الرئيس على اتفاق الترسيم؟

Lebanon 24
27-10-2022 | 22:57
A-
A+
Doc-P-1004893-638025335405364678.jpg
Doc-P-1004893-638025335405364678.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب صلاح سلام في" اللواء": توقيع الرئيس ميشال عون شخصياً اتفاق الترسيم البحري مع العدو الإسرائيلي كان هو الحدث بل والمفاجأة، لأنه لم يسبق أن طُرحت إمكانية التوقيع من أي طرف سياسي، حتى لا يحمل الإتفاق أي إيحاء أو تفسير يميل إلى مفاهيم التطبيع.
Advertisement

لقد دافعت السلطة عن عدم التصويت على الإتفاق في مجلس الوزراء، تجنباً لإضفاء أي طابع تطبيعي، ولإبقاء المسألة في الإطار التقني البحت.
كما صُرِف النظر عن عرض الإتفاق على مجلس النواب حتى لا تُفسر موافقة المجلس بأنها تبنى لرياح التطبيع التي أطلقتها الصيغة التي وضعها الوسيط الأميركي، ذات الأصول الإسرائيلية، عاموس هوكشتاين.

فماذا بدا ما عدا حتى يضع رئيس الجمهورية، وقبل ساعات من إنتهاء ولايته، توقيعه على اتفاق حرص أهل الحكم على الترديد ليل نهار، في فترة المفاوضات، بأن هذا الملف تقني بحت، وسيتولى رئيس الفريق العسكري المفاوض التوقيع على الصيغة النهائية التي سيتم التوصل إليها مع الجانب الإسرائيلي.
يبدو أن الرئيس عون أصبح أكثر إقتناعاً من أي وقت مضى، بأن عهده إنتهى ولم يستطع تحقيق إنجاز واحد، يذكر بالخير السنوات الست العجاف التي أمضاها في بعبدا، وأوصلت البلاد والعباد إلى جهنم الإفلاس والإنهيارات المتتالية في مختلف القطاعات الحيوية والمعيشية، فكان لا بد له من ترك توقيع، وليس بصمة، على ورقة الإتفاق، حتى ينسب لشخصه ولتياره السياسي إنجاز دخول لبنان نادي الدول النفطية.
وإذا عطفنا على هذه المفاجأة السياسية بإمتياز، ما كان يتردد عن تنازلات وتسهيلات كان يقدمها لبنان بإيعاز من الرئيس، مقابل وعود أميركية عرقوبية برفع العقوبات عن «الصهر العزيز» جبران باسيل، علّ ذلك يمسح العقبات التي تعترض مجرد ترشحه للرئاسة الأولى، يتبين لنا أن حرص الرئيس على التوقيع شخصياً، لم يأتِ من فراغ، رغم ما يحمله من مجازفة بوضعه في خانة التطبيع مع العدو الإسرائيلي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:28 | 2022-10-27
22:45 | 2022-10-27
22:51 | 2022-10-27
00:05 | 2022-10-28
23:55 | 2022-10-27
23:35 | 2022-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website