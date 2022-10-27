21
o
بيروت
20
o
طرابلس
8
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لماذا وقّع الرئيس على اتفاق الترسيم؟
Lebanon 24
27-10-2022
|
22:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب صلاح سلام في" اللواء": توقيع الرئيس ميشال عون شخصياً اتفاق الترسيم البحري مع العدو الإسرائيلي كان هو الحدث بل والمفاجأة، لأنه لم يسبق أن طُرحت إمكانية التوقيع من أي طرف سياسي، حتى لا يحمل الإتفاق أي إيحاء أو تفسير يميل إلى مفاهيم التطبيع.
Advertisement
لقد دافعت السلطة عن عدم التصويت على الإتفاق في مجلس الوزراء، تجنباً لإضفاء أي طابع تطبيعي، ولإبقاء المسألة في الإطار التقني البحت.
كما صُرِف النظر عن عرض الإتفاق على مجلس النواب حتى لا تُفسر موافقة المجلس بأنها تبنى لرياح التطبيع التي أطلقتها الصيغة التي وضعها الوسيط الأميركي، ذات الأصول الإسرائيلية، عاموس هوكشتاين.
فماذا بدا ما عدا حتى يضع رئيس الجمهورية، وقبل ساعات من إنتهاء ولايته، توقيعه على اتفاق حرص أهل الحكم على الترديد ليل نهار، في فترة المفاوضات، بأن هذا الملف تقني بحت، وسيتولى رئيس الفريق العسكري المفاوض التوقيع على الصيغة النهائية التي سيتم التوصل إليها مع الجانب الإسرائيلي.
يبدو أن الرئيس عون أصبح أكثر إقتناعاً من أي وقت مضى، بأن عهده إنتهى ولم يستطع تحقيق إنجاز واحد، يذكر بالخير السنوات الست العجاف التي أمضاها في بعبدا، وأوصلت البلاد والعباد إلى جهنم الإفلاس والإنهيارات المتتالية في مختلف القطاعات الحيوية والمعيشية، فكان لا بد له من ترك توقيع، وليس بصمة، على ورقة الإتفاق، حتى ينسب لشخصه ولتياره السياسي إنجاز دخول لبنان نادي الدول النفطية.
وإذا عطفنا على هذه المفاجأة السياسية بإمتياز، ما كان يتردد عن تنازلات وتسهيلات كان يقدمها لبنان بإيعاز من الرئيس، مقابل وعود أميركية عرقوبية برفع العقوبات عن «الصهر العزيز» جبران باسيل، علّ ذلك يمسح العقبات التي تعترض مجرد ترشحه للرئاسة الأولى، يتبين لنا أن حرص الرئيس على التوقيع شخصياً، لم يأتِ من فراغ، رغم ما يحمله من مجازفة بوضعه في خانة التطبيع مع العدو الإسرائيلي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل نبيع الدولار؟ سؤال يحيّر اللبنانيين وهذا رأي الخبراء
Lebanon 24
هل نبيع الدولار؟ سؤال يحيّر اللبنانيين وهذا رأي الخبراء
01:15 | 2022-10-27
27/10/2022 01:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
02:04 | 2022-10-27
27/10/2022 02:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هؤلاء للسوريين: لا ترحلوا!
Lebanon 24
هؤلاء للسوريين: لا ترحلوا!
01:45 | 2022-10-27
27/10/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار المُتداولة عصر اليوم؟
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار المُتداولة عصر اليوم؟
09:45 | 2022-10-27
27/10/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب لم يعد موجودًا
Lebanon 24
حزب لم يعد موجودًا
02:45 | 2022-10-27
27/10/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:28 | 2022-10-27
عون يفتح النار في كل اتجاه وينسف"الحوار"
22:45 | 2022-10-27
توقيع ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل: بداية حقبة جديدة
22:51 | 2022-10-27
العهد كرّس اختلافه مع رؤساء الحكومات
00:05 | 2022-10-28
والآن... متى الغاز؟
23:55 | 2022-10-27
الدجاج المستورد أزمة جديدة على الطاولة... من يحمي المستهلك؟
23:35 | 2022-10-27
"الكوليرا" يتفشى بسرعة.. هل من داع للهلع؟
فيديو
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
09:30 | 2022-10-26
28/10/2022 07:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
02:47 | 2022-10-26
28/10/2022 07:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
28/10/2022 07:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact