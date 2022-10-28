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لبنان

إطلاق نار في طرابلس.. إليكم ما حدث

Lebanon 24
28-10-2022 | 00:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولاً على متن دراجة نارية أقدم مساءً على إطلاق اعيرة نارية من مسدس حربي مقابل الجامعة العربية في الميناء وفر الى جهه مجهولة.

كما أقدم مجهول داخل سيارة من نوع سوبر شارج اسود اللون على اطلاق اعيرة نارية في الهواء ليتوارى بعدها عن الانظار على الاوتوستراد الجديد في مدينة الميناء.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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