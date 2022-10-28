جعجع التقى وفداً من الكونغرس... هذا ما جرى بحثه

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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وفدا من الكونغرس الاميركي يرافقه فريق منظمة "مجموعة العمل الاميركي من اجل لبنان" (ATFL) برئاسة السفير إدوارد غابرييل، في حضور، أعضاء تكتل "الجمهورية القوية" ورئيس "المركز اللبناني للمعلومات" (LIC) في واشنطن جوزيف جبيلي ومارك سعد.وبحث المجتمعون في التطورات السياسية والإقتصادية في البلاد، وشدد جعجع امام الوفد على "ضرورة انتخاب رئيس جمهورية في اسرع وقت يكون قادرا على حماية ثروات اللبنانيين، والمضي بالاصلاحات بعد انجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بما يحمي مصالح اللبنانيين ايضا".وشكر جعجع لـ "الولايات المتحدة واعضاء الكونغرس مساعدتهم المستمرة للبنان ومؤسساته الدستورية"، وشدد على "ضرورة استمرار دعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والمؤسسات العسكرية".