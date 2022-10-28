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لبنان

رسالة سورية"بعد التأجيل": لموسكو دورها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-10-2022 | 01:30
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بعدما عملت دمشق على تأجيل زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا والتي كانت مقررة الاربعاء الماضي، وذلك بسبب ارتباطات مسبقة للجانب السوري كما قيل في بيان تلقته وزارة الخارجية اللبنانية، رأت  أوساط سياسية ان التأجيل مقصود. وقالت :"مسألة ترسيم الحدود البحرية الشمالية في غاية الاهمية، ولا تبحث حبيا وفي آخر اسبوع من نهاية ولاية رئيس جمهورية. ثمة خطأ بروتوكولي حصل من جانب لبنان. مرت ست سنوات ولم يطرح العهد هذا الملف، علما ان ملف الترسيم هو قرار يحمل الطابع التنفيذي الذي يتخده مجلس الوزراء مجتمعا وليس رئيس الجمهورية على حدى. هذا فضلا عن ان سوريا ابلغت المعنيين في لبنان، بحسب الاوساط نفسها، ان روسيا موجودة في سوريا وعلى لبنان الحديث معها، مشددة على ان سوريا سوف تحفظ لموسكو دورها في ملف الترسيم البحري وعلى  الدول المعنية ان تعي ذلك جيداً".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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