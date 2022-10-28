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لبنان

هل سيقام احتفال رسمي وعرض عسكري بعيد الاستقلال؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-10-2022 | 01:45
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جرت العادة بأن تبدأ قيادة الجيش سنوياً بالترتيب للعرض العسكري المركزي لمناسبة عيد الإستقلال قبل شهر من تاريخ 22 تشرين الثاني ، إلا أن هذه السنة لا إحتفال مركزيا للإستقلال،  بحسب مصدر أمني معني،  كشف ل" لبنان 24" أنه, بالرغم من إنتهاء جائحة كورونا ، إلا أن الظروف هذه السنة غير مؤاتية أبداً لتنظيم مثل هذا الإحتفال. فلدى الجيش أولويات أهم بكثير يقوم بها في هذه الفترة ، ناهيك عن التكاليف الباهظة التي يحتاجها هكذا إحتفال لوجستيا وفي ما يتعلق بانتقال الوحدات والآليات وكمية المحروقات التي تُصرف في هكذا إحتفال ، ونحن على أبواب شتاء ، هذا بالإضافة الى تكاليف إنشاء المنصات الرسمية وكل ذلك "بالدولار الفريش".
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وتابع المصدر" ان إحتمال شغور سدة رئاسة الجمهورية سبب اساسي للتأجيل لكون اي إحتفال مركزي رسمي بعيد الاستقلال يجب أن يكون،  كما درج العُرف برئاسة وحضور رئيس الجمهورية . لكل هذه الأسباب لا إحتفال مركزيا ، ومن المحتمل أن يكون هناك عرض رمزي في وزارة الدفاع يقتصر على القيادات العسكرية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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