هل سيقام احتفال رسمي وعرض عسكري بعيد الاستقلال؟

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جرت العادة بأن تبدأ قيادة الجيش سنوياً بالترتيب للعرض العسكري المركزي لمناسبة عيد الإستقلال قبل شهر من تاريخ 22 تشرين الثاني ، إلا أن هذه السنة لا إحتفال مركزيا للإستقلال، بحسب مصدر أمني معني، كشف ل" لبنان 24" أنه, بالرغم من إنتهاء جائحة كورونا ، إلا أن الظروف هذه السنة غير مؤاتية أبداً لتنظيم مثل هذا الإحتفال. فلدى الجيش أولويات أهم بكثير يقوم بها في هذه الفترة ، ناهيك عن التكاليف الباهظة التي يحتاجها هكذا إحتفال لوجستيا وفي ما يتعلق بانتقال الوحدات والآليات وكمية المحروقات التي تُصرف في هكذا إحتفال ، ونحن على أبواب شتاء ، هذا بالإضافة الى تكاليف إنشاء المنصات الرسمية وكل ذلك "بالدولار الفريش".وتابع المصدر" ان إحتمال شغور سدة رئاسة الجمهورية سبب اساسي للتأجيل لكون اي إحتفال مركزي رسمي بعيد الاستقلال يجب أن يكون، كما درج العُرف برئاسة وحضور رئيس الجمهورية . لكل هذه الأسباب لا إحتفال مركزيا ، ومن المحتمل أن يكون هناك عرض رمزي في وزارة الدفاع يقتصر على القيادات العسكرية.