لولا أميركا لما تمّ الترسيم الجنوبي... فمن سيضمن نجاح الترسيم الشمالي؟



طوى لبنان أمس ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بوساطة أميركية. ووصف آموس هوكشتاين هذا اليوم بـ"التاريخي"، فيما إعتبر رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لبيد أن لبنان بتوقيعه الإتفاق إنما إعترف بإسرائيل. إلاّ أن هذا القول مجافٍ للحقيقة والدليل أن بين لبنان وإسرائيل إتفاق هدنة منذ سنوات طويلة، وهذا لا يعني أن لبنان إعترف باسرائيل.

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وبإنطواء هذا الملف تبدأ مرحلة جديدة من الترسيم شمالًا مع سوريا، إذ حرّك الرئيس ميشال عون في آخر أيام عهده هذا الملف، الذي إصطدم بعقبات كثيرة جاء أول مفاعيلها من خلال إرجاء الجانب السوري موعد زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق، والتي كانت مقررة آحاديًا من جانب القصر الجمهوري اللبناني أمس الأول الأربعاء. فلبنان، الذي بدأ مفاوضاته غير المباشرة مع إسرائيل، كان يعرف أنه سيصل إلى ما وصل إليه من نتائج إستلزمت جهودًا مضنية ومساعي أميركية لا يُستهان بها. وما كلام لبيد سوى كلام إستهلاكي محلي عشية إنتخاباته النيابية المفصلية. وهذا الموقف لا يمكن التوقّف عنده ما دام اللبنانيون مجمعين على أن إتفاق ترسيم الحدود هو إتفاق إقتصادي – تجاري لا أكثر ولا أقّل، وهم مقتنعون بأن ليس من مصلحة لبنان إقامة أي علاقة طبيعية مع عدو لا يزال يُعتبر مصدر مصائبهم التاريخية.وبإنطواء هذا الملف تبدأ مرحلة جديدة من الترسيم شمالًا مع سوريا، إذ حرّك الرئيس ميشال عون في آخر أيام عهده هذا الملف، الذي إصطدم بعقبات كثيرة جاء أول مفاعيلها من خلال إرجاء الجانب السوري موعد زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق، والتي كانت مقررة آحاديًا من جانب القصر الجمهوري اللبناني أمس الأول الأربعاء.

وقد أثار القرار السوري إرجاء زيارة الوفد اللبناني برئاسة إلياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب سجالًا في بيروت، أعقبه توضيح من السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي الذي قال عقب زيارته الرئيس عون مودّعًا "إن الزيارة تأجلت ولم تلغ، وهناك لبس حول تشكيل وفد لبناني إلى سوريا وكيفية تبلّغ الخارجية السورية بطلب الزيارة بوقت متأخر الأحد، ومن ثم إعلان السلطات اللبنانية عن موعد الزيارة قبل مناقشته مع سوريا".

لا شك في أن مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا تحمل أبعادًا تاريخية تعود إلى زمن الانتداب الفرنسي، إذ أن العلاقة بينهما حافلة بالتعقيد، وصولًا إلى مرحلة مقاطعة بيروت لدمشق بعد خروج سوريا من جامعة الدول العربية.