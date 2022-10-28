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لبنان

هل بدأ الخلاف بين "شمالنا" والنائب الدويهي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-10-2022 | 02:15
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استغرب متابعون البيان الصادر، أمس، عن ائتلاف "شمالنا" الذي طالب  ممثله في البرلمان النائب ميشال الدويهي بعدم الابتعاد عن القواعد التي تم انتخابه على اساسها والضغط لتعزيز إمكانية انتخاب الدكتور عصام خليفة رئيسا للجمهورية اللبنانية.
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ووفقاً للمعلومات، قد يكون هذا البيان نقطة انطلاق لخلاف واضح المعالم بين مكونات "شمالنا"والنائب الدويهي.وهذا الخلاف لا يقتصر على  العناوين السياسية إنما يشمل أيضا بعض الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
كما يطال الخلاف أداء النائب الدويهي وحضوره في المجلس النيابي وضمن تكتل "النواب التغييريين" الذي أعلن انسحابه منه مؤخراً.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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