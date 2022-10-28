عبدالله: الكوليرا السياسية أشد خطورة من تلك الجرثومية

تعليقا على بعض الكلام الذي سمعناه البارحة ،والمتفلت من كل منطق وحقيقة،فأن الأستنتاج الوحيد الصارخ يؤكد،بأن الكوليرا السياسية، هي أشد خطورة من الكوليرا الجرثومية،

لأن الوقاية والامصال قد تعالج الثانيه،

اما الأولى، فلا وقاية منها ،ولا علاج ينفع .

ويبقى الطائف !!!