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لبنان

نائبٌ "علقان" بين خصمين.. فهل يخسر الاثنين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-10-2022 | 02:45
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بات أحد النواب المسيحيين عالقاً بين زعيمين سياسيين مارونيين، بعدما صحّح علاقته التي كانت سيئة بأحدهما اثر تلميحات رئاسية وصلت اليه من هنا وهناك.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن "النائب المقصود ليس في وارد فك التحالف مع حليفه الاساسي، لكنه يريد ان يحظى بفرصته الرئاسية التي لا يمكن له الحصول عليها من دون التقارب مع خصمه السابق".
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وترى المصادر أنّ "الضياع السياسي الذي يعيشه قد يؤدي الى خسارة تحالفه مع الطرفين من دون ان يصل الى الرئاسة كما يطمح".
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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